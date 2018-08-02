Абакан, 2 августа, 2018, 12:49 — ИА Регнум. О повышении пенсионного возраста не стоит думать вообще, потому что есть уверенность, что через пять лет в России появится такое понятие, как «гарантированный базовый доход». Пенсионный возраст — это устаревшая социальная категория, которая соответствует 4−5-му технологическому укладу, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра социально-экономических исследований ООО «Академия открытого образования» Татьяна Ковалева.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Гарантированная бедность

«Поскольку Россия начала переход к шестому технологическому укладу — цифровой экономике, в стране в будущем в качестве системы социального обеспечения будет введено понятие «гарантированный базовый доход». Система подразумевает, что при цифровой экономике гражданину независимо от возраста будет выплачиваться некоторая сумма — «гарантированный доход», человек может не работать и жить на эту сумму, а не ждать выхода на пенсию, когда ему будут начисляться выплаты», — пояснила эксперт.

Этот «гарантированный доход» будет формироваться за счет высокопроизводительного производства, то есть не надо огромного количества полей, чтобы прокормить всё население страны, не нужно добывать много полезных ископаемых — металла, угля, потому что можно будет использовать солнечные батареи и зеленую энергетику. В России появляется новая цифровая экономика, новая эффективность, которая в разы отличается от того, что есть в настоящее время.

«Сейчас в стране многие смеются, говоря о «налоге на роботов», но, скорее всего, это будет не «налог на роботов», а высокая эффективность экономики будет позволять платить гражданам «гарантированный базовый доход», на который можно жить. Если в России будет другая экономика, то это будет совсем другая страна, и работа будет роскошью. Фактически сейчас люди занимаются тем, чтобы найти какое-то место, где будут платить и при этом ничего не делать. При цифровой экономике гражданам будут просто платить, и появится шанс выбирать — или не работать вообще, или работать по специальности, которая нравится», — высказала свое мнение Ковалева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»