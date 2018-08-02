Остин, США, 2 августа, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Учёные из США впервые пересадили свинье лёгкие, которые были выращены в лабораторных условиях из её же собственных клеток. Об этом сообщается в журнале Science Translational Medicine.

Хирурги

Учёные из Техасского университета создали лёгкое свиньи, за основу которого был взят белковый матрикс. Из него были удалены все клетки, которые затем поместили в питательный раствор. Орган сформировался примерно за месяц.

После этого биологи пересадили легкие нескольким свиньям. За время наблюдений ни у одной из них не обнаружилось отторжения клеток, а уровень кислорода остался в норме.

В дальнейшем учёные намерены провести более длительные наблюдения за животными после пересадки лёгкого.

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