Москва, 2 августа, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником ветеранов и личный состав Воздушно-десантных войск (ВДВ) страны. Соответствующая телеграмма главы государства обнародована в четверг, 2 августа, на сайте Кремля.

ИА REGNUM Десантники

«Поздравляю вас (ветеранов и личный состав) с профессиональным праздником — Днём ВДВ», — говорится в телеграмме президента РФ.

По его словам, «богатой и славной историей» ВДВ может по праву гордиться современное поколение российских солдат и офицеров. Путин отметил, что военнослужащие всегда верой и правдой служили стране, демонстрируя высочайшую компетентность, собранность и личное мужество, свято хранили преданность боевому братству.

«Вы (личный состав ВДВ) достойно продолжаете патриотические традиции «крылатой пехоты»…, — отметил Путин. — Желаю вам успехов».

Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о начальном периоде Великой Отечественной войны, касающиеся боевого применения ВДВ против нацистских захватчиков.

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