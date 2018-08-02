Киев, 2 августа, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Украинский МИД выразил протест в связи с «рядом недружественных шагов официального Будапешта» в отношении Киева. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на правительственном портале Украины.

Цитата из х/ф «Июльский дождь». Реж. Марлен Хуциев. 1967. СССР Разлад

В документе отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно «евроинтеграционных и евроатлантических устремлений Украины». Также украинское дипломатическое ведомство требует от Будапешта объяснений по поводу решения венгерского правительства создать должность министра, ответственного за развитие Закарпатской области.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в сферу компетенции этого министра «отнесена часть суверенной территории Украины».

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать сближение Украины с Североатлантическим альянсом до тех пор, пока Киев не нормализует ситуацию с нацменьшинствами.