Тегеран, 2 августа, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Индонезия и Иран в ходе 5-го диалога по правам человека в Тегеране договорились укреплять двустороннее сотрудничество в области прав человека, сообщает Antaranews.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР «Совместный труд, он... объединяет!»

«Диалог в области прав человека призван сыграть важную роль в укреплении правозащитного потенциала на национальном уровне и укреплении международного сотрудничества в области прав человека на международном уровне», — заявил глава по правам человека и гуманитарным вопросам министерства иностранных дел Индонезии Ахсанул Хабиб.

Он также возглавлял индонезийскую делегацию на совещании по правам человека в Тегеране, который состоялся 31 июля — 1 августа 2018 года.

Что касается урегулирования гуманитарного кризиса на региональном уровне, делегация Индонезии подчеркнула важность решения проблемы путем изучения общего контекста, одним из ключевых моментов является оказание гуманитарной чрезвычайной помощи и создание благоприятного климата в стране.

Стороны также изучают различные возможности конкретного сотрудничества в целях поощрения и защиты прав женщин и детей в качестве продолжения Меморандума о взаимопонимании по расширению прав и возможностей женщин, защите детей и устойчивого развития семьи, подписанного 30 июля 2018 в Тегеране.

Правительство Индонезии и Ирана договорились укреплять сотрудничество в области прав человека для решения проблем, представляющие взаимный интерес.

Стороны договорились провести 6-ой диалог по правам человека в Индонезии.