Ярославль, 2 августа, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Ярославская область, по данным Росавтодора, освоила всего 7% выделенных средств по реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает корреспондент ИА REGNUM

City-yaroslavl.ru Работы по БКД в Ярославле

Портал «ДорИнфо» приводит данные по реализации проекта в агломерациях. По их сведениям со ссылкой на Росавтодор, ремонт дорог в регионе сдерживается из-за небольшого отставания коммунальных работ, выделенные средства освоены лишь на 7%.

При этом в Калининграде, который принимал Чемпионат мира по футболу-2018, все дорожные работы на время проведения игр были приостановлены, но там подрядчики освоили 35% выделенных средств.

В Хабаровской агломерации выполнены работы на сумму 540 млн рублей (30% освоения денежных средств), в эксплуатацию введены 33 участка дорог или 63 км, ремонт продолжается на 24 объектах.

Согласно данным на 25 июля, в Ижевске выполнены работы на сумму почти 530 млн рублей (56%), а на республиканских трассах — на 320 млн рублей (77%), в эксплуатацию сдано 20 отремонтированных объектов.

В Тюменской агломерации в рамках проекта освоено почти 32% выделенных средств, а в Новосибирской — более 58% от общего бюджета программы на текущий год.

«Ровно год назад на «Радио России» обсуждали ситуацию по БКД и «Экоград». С моей стороны было предложение расторгнуть с ними контракт и оперативно выбрать нового подрядчика. Михаил Кузнецов этого не поддержал. Результат по их объектам видно: дороги сыпятся, а делают их снова за наши же средства. Сейчас ситуация по подрядчику «ЕКС» еще хуже, объемов не выполненных работ намного больше. Работы на большинстве объектов не ведутся вообще. Программа БКД по данным Росавтодора в нашей области выполнена всего на 7%.Предлагаю и сейчас Михаилу Александровичу инициировать расторжение контрактов с ЕКС. Вручается уведомление о расторжении, если через 10 дней нет должной динамики, оно не отзывается и контракт считается автоматически расторгнутым. Далее проводится запрос предложений в электронной форме и на объектах появляются новые подрядчики. По каждой дороге можно это сделать отдельным лотом. И горожане будут рады, к примеру, видеть на проспекте Авиаторов вологодского подрядчика, в Брагино — белоруссов и т. д», — считает представитель общественного движения «Дороги Ярославля» Камиль Бикмурзин.

Он уверен — выбрать качественных подрядчиков можно. Жителям нужны хорошие дороги, а не аврал под заморозки — лишь бы закатать и освоить средства