Севастополь, 2 августа, 2018, 11:57 — ИА Регнум. В Севастополе планируется реформа системы детской медицинской реабилитации, в рамках которой один из корпусов оздоровительного лагеря «Ласпи» могут перепрофилировать. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Антон Бахлыков.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Три этапа реабилитации предусматривают стационарное лечение, наблюдение в дневном стационаре и поликлиническое наблюдение. Постараемся задействовать корпус в «Ласпи» для третьего этапа реабилитации. Программа есть, вопрос в сроках её реализацию. Если появится инициативный руководитель, который захочет сделать медицинскую реабилитацию лучше, то у нас получится», — пояснил чиновник.

Он также отметил, что в планы горздрава входит создание неврологическо-ортопедического детского центра реабилитации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне представители севастопольской общественности обратились к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой повлиять на тяжёлое положение детской медицины города, поскольку из-за нехватки квалифицированных врачей растёт детская смертность. По данным Крымстата, в 2017 году на полуострове не дожили до года 99 детей.

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