Дамаск, 2 августа, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Шесть нарушений режима тишины зафиксировали на территории Сирии за минувшие сутки. Об этом говорится в четверг, 2 августа, в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, размещенном на сайте Минобороны России.

kodakhrome Роза на асфальте. Стилизация под обложку альбома Depeche Mode «Нарушитель» (Violator)

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии … зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 3, Алеппо — 2 и Хама — 1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкой частью представительства не было зафиксировано нарушений перемирия на территории страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемирие на территории Сирии было объявлено с часа ночи 30 декабря 2016 года.