Калуга, 2 августа, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Специальное гашение «Посткроссинг. Привет из Калуги» стартовало 2 августа в центральном почтовом отделении Калуги на площади Старый Торг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» Марка Посткроссинг.

Акция стартовала в День рождения почтового ящика. Эту дату и выход специального штемпеля калужские посткроссеры отмечают, украсив почтовый ящик автографами и атрибутикой движения «Посткроссинг».

Специально к выходу штемпеля в зале почтового отделения открыта тематическая выставка «Открытки со всего мира». Украшенный почтовый ящик станет частью экспозиции. Материал для выставки, посетить которую можно свободно, предоставили калужский посткроссер Полина Козлова и филателист Александр Кузьмичев.

На выставке представлены не только открытки со всего света, но и зарубежные марки, и оттиски штемпелей «Посткроссинг» разных городов России. Принять участие в акции может любой желающий, кроме того, в зале центрального отделения почтовой связи пройдет встреча посткроссеров.

Напомним, увлечение посткроссингом объединяет людей из разных стран, которые любят получать и отправлять открытки. Адресатов посткроссеры ищут через интернет.

Международный проект позволяет людям стать ближе, узнать о другой культуре и необычных местах, а может быть, и выбрать маршрут для следующего путешествия. Обычная почтовая открытка может передать мысли и чувства человека, находящегося за тысячи километров или даже на другом материке.

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