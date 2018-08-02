Йошкар-Ола, 2 августа, 2018, 11:47 — ИА Регнум. За преступления коррупционного характера в сфере нелегального игорного бизнеса в республике Марий Эл осуждены двое полицейских. Об этом сообщает 2 августа пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Продажный полицеский

В ведомстве уточнили, что один из бывших правоохранителей получил семь с половиной лет лишения свободы, второго суд приговорил к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима за взятки общей суммой 180 тыс. рублей.

«Незаконная игорная деятельность осуществлялась под прикрытием сотрудников полиции, за что ежемесячно они получали денежное вознаграждение от хозяина и администратора игровых помещений. Общий размер полученных ими взяток составил 180 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее СКР подтвердил задержание в Чечне экс-руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева. По сведениям правоохранителей, он занимался незаконным оформлением инвалидности за взятки.