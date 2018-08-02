Махачкала, 2 августа, 2018, 11:24 — ИА Регнум. В Дагестане реализуется проект «100 школ», объявленный правительством региона. Суть его заключается в том, чтобы привести в порядок не менее ста школ республики. Из бюджета республики на ремонтные работы выделяется 200 млн рублей.

Цитата из м/ф «Чебурашка идёт в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

Еще 39 млн рублей — деньги муниципальных образований. Меценаты, захотевшие принять участие в этом благом деле, собрали дополнительно 81 млн рублей. Среди неравнодушных людей, которые откликнулись на призыв власти помочь в ремонте школ, частные лица, представители бизнеса, депутаты Госдумы и Народного собрания Дагестана, сообщили ИА REGNUM 2 августа в министерстве экономики и территориального развития республики.

Список школ, которым будет оказана помощь при подготовке к новому учебному году, составлялся с участием специально созданной конкурсной комиссии под руководством главы минэкономики Османа Хасбулатова при участии вице-премьера — министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой.

Всего на рассмотрение комиссии было представлено 138 школ из 43 муниципальных районов и городских округов. В них до конца 2018 года должен быть проведен качественный ремонт.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «100 школ» был инициирован врио главы Дагестана Владимиром Васильевым. Он предложил привлечь к созданию нормальных условий для обучения детей меценатов. Проблему ветхих школ в респубилке было решено по принципу «народной стройки». Как объявил Васильев, на каждую школу, требующую ремонта, будет направлено по 2 млн рублей из республиканского бюджета, остальные деньги будут изыскиваться из средств муниципалитетов и меценатов.

Напомним, в настоящее время в Дагестане имеется 133 школы, требующих капитального ремонта. Министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что на проведение ремонта школ и на ликвидацию трехсменки Дагестану с 2018 по 2020 годы выделят из федерального бюджета 925 млн рублей. Пять школ на 2100 мест будет построено уже в 2018 году.

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