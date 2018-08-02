Санкт-Петербург, 2 августа, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области нашли грубые нарушения санитарного законодательства на борту теплохода «Лунная соната», где 1 августа произошло массовое пищевое отравление. Речной круиз прерван, теплоход срочно возвращается в Петербург.

Szsut.sledcom.ru Судно «Лунная соната»

Как сообщили 2 августа в областном управлении надзорного ведомства, его сотрудники поднялись на борт судна на причале в Старой Ладоге (Ленинградская область). И тут же выявили лиц с симптомами острой кишечной инфекции среди пассажиров и работников пищеблока судна.

В ходе санитарного расследования обнаружились грубые и многочисленные нарушения. Так, у части работников ресторанной службы личные медицинские книжки отсутствовали; у тех же, у кого они были, не было сведений о лабораторных исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций.

Найдены продукты без маркировки, нарушены условия хранения пищи, не соблюдены правила товарного соседства.

«Эксплуатация пищеблока и ресторанов приостановлена, персонал отстранен от работы. Круиз приостановлен, пассажиры возвращаются в Санкт-Петербург», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В настоящее время идут лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов, анализов больных, персонала пищеблока и ресторанов.

Всего на судне находится более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту отравления пассажиров и членов экипажа теплохода возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Задержана директор судового ресторана.

Один из пострадавших пассажиров, несовершеннолетний, госпитализирован. Пострадали более 50 человек.

Как рассказал изданию «Фонтанка» гендиректор владеющей судном круизной компании «Инфофлот» Андрей Михайловский, в Петербург теплоход вернется около 14:00 2 августа.

«Уже на месте мы примем решение о дальнейшем продолжении круиза <…> Всем, у кого прервалась программа, возместим испорченный отдых», — пообещал он.

Теплоход-пансионат «Лунная соната» выполнял речной круиз по маршруту «Санкт — Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург». Судно вышло в круиз 29 июля, успело побывать на Валааме, в Сортавале и в Старой Ладоге.