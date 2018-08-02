Краснодар, 2 августа, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском края утром 2 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

Skinnyde Остатки вертолёта после крушения

Как предварительно установлено, авария произошла в утреннее время, в период с 08:00 до 09:00, в районе станицы Новомышастовской Красноармейского района. Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы.

В вертолете находился один пилот, он погиб. По факту аварии проводится доследственная проверка. На месте ЧП работают следователи.