Калуга, 2 августа, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Сегодня, 2 августа, в Калуге на стадионе «Анненки» состоялось торжественное открытие IV Международных соревнований «Школа безопасности». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по Калужской области, команды юных спасателей и пожарных в возрасте от 13 до 17 лет из Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Сербии и России будут соревноваться на территории базы отдыха «Голицыно» в Перемышльском районе. Команда Калужской области выступит вне общего зачёта.

40.mchs.gov.ru На соревнованиях пожарных.

В течение десяти дней детско-юношеские объединения обменяются опытом безопасного поведения в экстремальных ситуациях и отработают практические навыки действий в случае их возникновения. В программе соревнований: «Пожарная эстафета», «Кросс-эстафета», «Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания», а также творческий конкурс.

Участников соревнования также ожидают мастер-классы от профессиональных спасателей и экскурсионные программы.

Как пояснили в чрезвычайном ведомстве, мероприятия проводятся с целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения, совершенствования практических способов и навыков выживания в экстремальных ситуациях. «Школа безопасности» также направлена на развитие международного сотрудничества и обмен опытом между молодежными организациями юных спасателей и пожарных разных стран.