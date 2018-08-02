Киев, 2 августа, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Содержание вредных примесей в атмосферном воздухе в Киеве превышает допустимые значения в 5−7 раз. Об этом 2 августа сообщает Госслужба Украины по ЧС. Так, в районах Бессарабской и Демеевской площадей, проспектов Победы и Оболонского, улицы Довженко содержание диоксида азота в 5−6 раз выше предельно допустимой концентрации. Кроме того, формальдегида в воздухе содержится в 5−7,5 раз выше нормы. Вредные примеси накапливаются в воздушном слое над землей из-за установившейся погоды. Над украинской столицей держится антициклон, днем температура высокая, ночью вредные вещества задерживают воздушные слои. Как сообщало ИА REGNUM, загрязнение воздуха промышленными предприятиями считают одной из самых острых экологических проблем и жители России. По данным ВЦИОМ, людей также беспокоят мусорные свалки и несвоевременный вывоз бытовых отходов.

George Hodan Противогаз

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