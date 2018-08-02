Париж, 2 августа, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Парламент Франции принял в среду вечером, 1 августа, законопроект о сексизме и сексуальном насилии, который был согласован с Сенатом, сообщает газета 20 minutes.

Army.mil Домогательства

Текст был одобрен 92 голосами. Никто не голосовал против, но восемь депутатов воздержались.

Законопроект направлен на усиление репрессий в отношении изнасилований и сексуальных надругательств над несовершеннолетними, продление срока исковой давности и усиление мер за сексуальное или моральное преследование.