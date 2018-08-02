Ярославль, 2 августа, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Изменение условий оплаты вывоза мусора в Ярославской области будет невыгодным для владельцев квартир и домов с большим количеством зарегистрированных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мусорные контейнеры в Ярославле

С 1 сентября в связи с началом действия регионального оператора плата за вывоз мусора будет взиматься с человека, а не с квадратного метра. Сейчас в Ярославле для жителей большинства многоквартирных домов она составляет 2,52 руб. с квадратного метра. С 1 сентября будет взиматься 73,94 рубля с человека.

Из этого следует, что сэкономить смогут владельцы квартир с одним проживающим. Например, если 1 человек живет в квартире площадью 40 квадратных метров, то для него плата снизится с 100,8 рубля до 73,94 в месяц.

Для семей, где в небольших квартирах зарегистрировано большое количество людей, новшество принесет ощутимый рост. Например, для 3-комнатной квартиры площадью 90 метров с шестью проживающими плата вырастет с 226,8 рубля до 443,4 рубля — в два раза. Очевидно, что этой нагрузки не смогут избежать многодетные семьи.

Пока неясно, будет ли взиматься плата с квартир, где никто не зарегистрирован. Такая возможность федеральным законодательством предусмотрена.

Также неизвестно, будут ли платить жители частных домов, которые сейчас, как правило, вообще не платят за вывоз мусора. Закон пока не предусматривает возможности понуждения к заключению договора с региональным оператором. С другой стороны, региональному оператору вряд ли будет выгодно работать с жителями частного сектора, с которых сложнее собрать деньги. В сельской местности ставить контейнер в отдаленной деревне с 1−2 жителями и вовсе экономически нецелесообразно, хотя суть реформы именно в том, чтобы организовать вывоз мусора везде.

И власти, и сам региональный оператор пока не проясняют эти вопросы, хотя до начала реформы в регионе осталось менее месяца.