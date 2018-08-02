Париж, 2 августа, 2018, 10:28 — ИА Регнум. После дела Александра Беналля и вотума недоверия, вынесенного на обсуждение Ассамблеи 31 июля, президент Франции Эммануэль Макрон отправится в отпуск 3 августа, сообщает газета 20 minutes.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Две недели со своей женой Брижит Макрон в Форт-Брегансоне, летняя резиденция президента на Средиземном море.

Президентские каникулы должны быть достаточно напряженными. Отпуск президента начнется с двусторонней встречи с премьер-министров Великобритании Терезой Мэй в пятницу, 3 августа.

Тереза Мэй вместе со своим мужем приедет в резиденцию Форт-Брегансон. Основной темой беседы станет проблема выхода Великобритании из Европейского союза.

«В дни отпуска президента других двусторонних встреч не будет. С другой стороны, глава государства будет следит за текущими делами и готовить свое возвращение», — говорится в заявлении Елисейского дворца. Это необходимо для нормализации политического процесса и поднятия рейтинга.