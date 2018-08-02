Шанхай, Китай, 2 августа, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Метеорологический центр Шанхая повысил уровень погодной опасности до «желтого» и объявил штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном «Джондари», передает 2 августа издание Shine News.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Надвигающийся тайфун

Специалисты отмечают, что тайфун находится примерно в 490 км к юго-востоку от Шанхая и развернется в полную силу только к утру пятницы. Действие «Джондари» на суше будет сопровождаться проливными дождями и ветром скоростью до 82 км/час.

Ранее этот тайфун обрушился на несколько районов Японии, приведя к многочисленными разрушениям и травмам у 24 человек. Тысячи японцев были эвакуированы в укрытия, десятки тысяч домов остались без электричества.