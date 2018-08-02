Черкесск, 2 августа, 2018, 10:02 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в 2018 году выявлен 3301 человек, работающий без оформления трудовых отношений. Большинство из тех, кто был трудоустроен нелегально, работали в сфере услуг. В настоящее время предпринимаются меры по их официальному трудоустройству, пишет ТАСС.

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По информации министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесии, всего на 2018 год республике установлен план на установление нелегально работающих граждан в количестве 4553 человек. Одной из мер, которая должна помочь в его выполнении, является месячник по добровольной легализации трудовых отношений.

По данным ведомства, за три с половиной года в Карачаево-Черкесии выявлено около 24 тыс. человек, получающих заработную плату в конвертах.

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Как сообщало ИА REGNUM, только в одной из фирм такси в 2017 году было выявлено около двух тысяч водителей, которые трудились нелегально. Стоит отметить, что по уровню безработицы Карачаево-Черкесия занимает одно из первых мест в России. Так, на конец 2017 года показатель безработицы составлял в республике 13,5%, превышая общероссийский показатель (5,1%) более чем в два раза.