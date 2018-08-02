Санкт-Петербург, 2 августа, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Массовое пищевое отравление произошло на теплоходе «Лунная соната», который выполняет речные круизы из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область и Карелию. Возбуждено уголовное дело, задержана директор ресторана на судне, идет следствие.

Szsut.sledcom.ru Теплоход «Лунная соната»

Как сообщили 2 августа в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, уголовное дело по факту отравления пассажиров и членов экипажа теплохода возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Массовые жалобы на отравление от туристов и членов экипажа поступили 1 августа. В это время «Лунная соната» находилась в речном круизе по маршруту Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург. Всего на судне находится более 270 пассажиров и 120 членов экипажа. По данным СМИ, следователи и медики поднялись на борт судна в Старой Ладоге.

«Один из подростков был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит), пищевая токсикоинфекция. Остальные граждане отказались от госпитализации», — отметили в СЗСУ на транспорте СКР.

Как считает следствие, к массовому пищевому отравлению привело оказание недоброкачественных услуг общественного питания на теплоходе, принадлежащем ООО «Судоходная компания Созвездие». Пострадали несколько десятков человек.

Директор ресторана теплохода задержана. На месте происшествия работают 13 следователей и три криминалиста следственного управления. Расследование уголовного дела продолжается.

Теплоход-пансионат «Лунная соната» работает под маркой «Созвездие Инфофлота»: комплектование экипажей и создание турпродукта обеспечивается группой компаний «Инфофлот». «Лунная соната» — комфортабельный четырехпалубный теплоход проекта 302, построенный в Германии.