В Иране вновь вспыхнули акции протеста
Тегеран, 2 августа, 2018, 09:57 — ИА Регнум. В Иране вновь начались акции протеста, вызванные тяжелой экономической ситуацией в стране, сообщает 2 августа Al Arabia.
Иван Шилов ИА REGNUM
Поддержка мятежа в Иране
Во время манифестации также раздавались политические лозунги с призывом к высшему руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи покинуть свой пост. Кроме того, протестующие требовали прекратить военные операции исламской республики в Сирии.
Напомним, внутренняя ситуации в Иране осложняется противоречиями с США, вышедшими из ядерного соглашения, что сулит Тегерану введением новых экономических санкций.