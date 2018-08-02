Турин, Италия, 2 августа, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Аргентинский форвард Гонсало Игуаин обратился к болельщикам «Ювентуса» и «Милана» перед переходом в стан россонери. Об этом сообщает Football Italia.

Alejandro Ramos Гонсало Игуаин

«Хотелось бы поприветствовать фанатов «Милана» и поблагодарить болельщиков «Ювентуса» за поддержку. Вместе мы провели два года», — сказал Игуаин.

По его словам, он должен пройти медосмотр в «Милане», после чего подписать контракт.

Напомним, Игуаин выступал в составе «Ювентуса» с 2016 года и стал двукратным чемпионом Италии и двукратным обладателем Кубка Италии. Ранее он выступал за «Реал» и «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Ювентус» достигли соглашения об аренде Игуаина. Согласно условиям, миланcкий клуб заплатит за него €15 млн, а после окончания срока аренды клуб будет обязан выкупить его контракт.