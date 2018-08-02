Артём, Приморский край, 4 марта, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В городе Артёме Приморского края 4 марта произошло массовое ДТП, в котором из-за непогоды столкнулись 15 автомобилей, включая две машины скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Установлено, что в результате несоблюдения водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды столкнулись 15 транспортных средств, включая две автомашины скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что одна участница массового столкновения — 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем Subaru Forester, — обратилась в больницу за медицинской помощью. Попавшие в ДТП транспортные средства получили различные механические повреждения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возбуждено дело об административном расследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке после лобового столкновения двух пассажирских автобусов возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке людей рейсовым автобусом, повлёкших по неосторожности гибель двух человек.