Москва, 2 августа, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Потребительские кредиты на рефинансирование старых задолженностей и ремонт жилья берут жители Российской Федерации все чаще. Об этом рассказали РИА Новости в крупнейших банках страны.

Кредитная карта

В сообщении отмечается, что главными целями получения кредитов для граждан страны по-прежнему остаются обучение, ремонт, отпуск, покупка электроники и техники.

При этом в Сбербанке и в «Альфа-банке» отметили, что клиенты кредитных организаций обращаются за получением займа на рефинансирование своих действующих ссуд в других банках достаточно часто в 2018 году.

1 августа ведущий аналитик Amarkets Артем Деев заявил корреспонденту ИА REGNUM, что жители РФ в августе и сентябре текущего года будут все чаще обращаться за потребительскими кредитами — этому будет способствовать в том числе и временное снижение ставок по ним от Сбербанка.

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