Луганск, 2 августа, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Три раза обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) украинские войска за сутки 1 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Согласно сообщению, ВСУ вели огонь из БМП, ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и стрелкового оружия. Под обстрел попали села Желобок, Пришиб и Сокольники. Сутками ранее украинские каратели два раза обстреляли Желобок и Лозовое.

Напомним, ежедневно Киев обстреливает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). При этом Украина игнорирует как Минские соглашения, так и перемирия, объявляемые в Донбассе регулярно. Последнее «хлебное» перемирие объявили 1 июля, но ВСУ продолжили обстрелы.