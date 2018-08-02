Чебоксары, 2 августа, 2018, 08:39 — ИА Регнум. В Вурнарском районе Чувашии совершили молебен перед сбором урожая, также состоялось «освящение сельхозтехники и нив». Об этом сообщает Чувашская митрополия.

Cheb-eparhia.ru «Чин благословения на сбор урожая»

Отмечается, что благочинный VII округа, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Калинино Вурнарского района протоиерей Сергий Моряков «совершил чин благословения на сбор урожая в агрохолдинге «Вурнарский мясокомбинат» и подсобном хозяйстве «Таябинка».

"Совершение этого чина стало уже благочестивой традицией и совершается более десяти лет. Молебен — это благодарение Богу за выращенный урожай, испрашивание Божией помощи в работе по сбору хлебов, а также освящение сельхозтехники и нив. Кроме возрождения утерянных традиций, молебен перед сбором урожая имеет также и миссионерское значение, укрепляя и распространяя веру среди сельхозработников», — говорится в сообщении.

Напомним, «Вурнарский мясокомбинат» возглавляет бывший спикер Госсовета, ныне рядовой депутат регионального парламента Юрий Попов.

По данным минсельхоза Чувашии, на 1 августа скошено 28,7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, обмолочено 27,2 тыс. га. Намолочено 72,7 тыс. тонн зерна при урожайности 26,7 ц/га. Среднесуточный обмолот по республике составил 7,5 тыс. га. По оперативной информации, на жатве задействовано 408 зерноуборочных комбайнов при средней нагрузке на один комбайн 18,5 га. Кроме того, под урожай 2019 года озимые зерновые культуры планируется разместить на площади 105 тыс. га. Под посев озимых по состоянию на 1 августа подготовлено 68,5 тыс. га (65,3% к плану сева).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Чувашии введён режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Жара в республике установилась во второй декаде июля, температура была выше среднемноголетних значений на 2−2,5 градуса. В результате, по данным минсельхоза Чувашии, в период вегетации в течение трёх декад подряд (по результатам отбора почвы 28 июня, 8 и 18 июля) запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял 10 мм и менее.

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Отметим, ранее в засуху в Чувашии совершали молебны о даровании дождя. В 2013 году в Алатырской епархии РПЦ на воскресной службе в храме Воздвижения Креста Господня верующие просили о прекращении засухи и даровании дождя. В 2010 году молились о даровании дождя и защите от пожаров.

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