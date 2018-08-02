Париж, 2 августа, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 1−2 августа пробудет в Иордании, где он встретится с премьер-министром страны Омаром Раззазом и его коллегой Айманом Сафади, сообщает МИД Франции.

Mohammad hajeer Омар Раззаз

В ходе встречи стороны обсудят основные региональные кризисы: сирийский и палестино-израильский. Жан-Ив Ле Дриан затронет последние события в Сирии, особенно на юго-западе страны, и ситуацию в Газе, серьезный гуманитарный кризис, который переживает эта территория.

Стратегическое партнерство, которое связывает Францию с Иорданией, также будет предметом углубленных обменов. Жан-Ив Ле Дриан, в частности, намерен поддержать усилия правительства Иордании в области экономических реформ и принятии сирийских беженцев на территории Иордании.

Франция продолжит оказывать помощь, как было объявлено на конференции в Брюсселе 25 апреля, выделив более одного миллиарда евро на 2018−2020 годы для Сирии и стран, принимающих сирийских беженцев. Для поддержки Иордании Франция с 2016 года уже выделила 600 млн евро в виде займов и пожертвований.

Жан-Ив Ле Дриан посетит лагерь для сирийских беженцев в Азраке и «Оазис для женщин и девочек» — проект комитета ООН по делам женщин. Франция является одним из основных доноров этого проекта (1,1 млн евро в 2017—2018 гг.). «Оазис для женщин и девочек» предоставляет женщинам-беженцам психологическую и социальную поддержку, направлен на укрепление их финансовой и профессиональной автономии посредством обучения и программы занятости в лагере.