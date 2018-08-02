Вашингтон, 2 августа, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Несмотря на растущую террористическую угрозу в Африке, Пентагон может сократить численность американских войск на африканском континенте. Причём значительно. Такую рекомендацию дало африканское командование Вооружёнными силами США, представив соответствующий план председателю Объединённого комитета начальников штабов. Об этом сегодня, 2 августа, со ссылкой на три источника в министерстве обороны Соединенных Штатов сообщает телекомпания CNN. Отмечается, что прежде всего речь идёт о подразделениях специального назначения.

US Army Africa Американский военный инструктор в Сьерра-Леоне

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В командовании полагают, что сокращение численности войск в Африке лучше соответствует оборонной доктрине администрации президента США Дональда Трампа, которая сосредоточена на сдерживании России и Китая за счёт снижения активности в области борьбы с терроризмом.

При этом официальный представитель Пентагона Шерил Клинкел заявила, что никаких решений или изменений в план численности войск, которые проводят операции в Африке, не вносилось.

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«Департамент последовательно рассматривает планы, операции и военные инвестиции по всему миру, чтобы разработать наилучшие варианты, которые учитывают постоянно меняющуюся угрозу национальным интересам США», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день свыше 300 тысяч военнослужащих Соединённых Штатов находятся на передовом базировании в 177 странах мира. Только в Европе насчитывается 60 тыс. военнослужащих США всех родов войск. Они размещены в 13 гарнизонах в пяти европейских странах: Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Германии и Италии. Что касается Африки, то силы специального назначения США развернуты в более чем десятке стран африканского континента. В частности, в Нигере, Сомали и Камеруне. Как заявили в командовании США в Африке, американские военные находятся здесь для обеспечения безопасности вооруженных сил африканских стран, в том числе помогают бороться с экстремистскими организациями. Так, в Сомали их главная задача состоит в противодействии таким террористическим группировкам, как «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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