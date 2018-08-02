Ханты-Мансийск, 2 августа, 2018, 07:42 — ИА Регнум. В полиции Югры наблюдается острый дефицит кадров. Не укомплектованы практически все подразделениях Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Evgeniy Isaev Полицейский

Не заполнены, на удивление, посты полицейских начальников и гражданские должности. Так, в ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу» требуется начальник госпиталя, помимо врача-эпидемиолога и методиста. В главное управление нужны бухгалтеры, аналитики в штаб, инструктор по служебному собаководству, специалисты IТ-сферы, 19 оперуполномоченных.

В Белоярском районе ищут начальника полиции, начальника следственного отдела и его заместителя, начальника отдела УУП и ПДН, начальника уголовного розыска, оперуполномоченных, участковых, инспекторов ДПС. В Берёзовском районе ждут трёх заместителей начальников и начальника экспертно-криминалистической группы, помимо рядового состава. И это только начало списка, опубликованного на сайте УМВД России по ХМАО. В городах и районах Югры, согласно банку вакансий, требуется 495 аттестованных полицейских на разные должности и с разным стажем работы и около ста вольнонаёмных сотрудников — итого 574 вакансии. Самый острый дефицит полицейских кадров наблюдается в Нижневартовске и Сургуте.

В паблике «Следователи/ Дознаватели МВД» пользователи жалуются на переработки в полиции Югры, палочную систему, отсутствие жилья и отмечают: «По деньгам ничего не выиграете, так как большие цены на продукты».

Напомним, в 2017 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным финалист инженерной всероссийской олимпиады из Нефтеюганска Данила Прилепа поднял вопрос обеспечения жильём полицейских ХМАО, которое они по закону должны получить бесплатно, по договору социального найма, но не видят его вплоть до пенсии.

Подробнее о неприглядных сторонах службы в полицейских рядах ХМАО стало известно после самоубийства девушки-следователя из Лангепаса. И если руководящий состав уходит из-за скандалов, которые вспыхивают в Югре тут и там по коррупционным делам или превышениям полномочий сотрудниками, то полицейские рангом пониже, как сообщил некий анонимный источник Ura.ru, массово уходят на пенсию в опасении повышения срока выслуги, которая сейчас составляет 20 лет, но в связи с пенсионной реформой планка может скакнуть вверх до 25 лет.