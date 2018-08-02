Киншаса, 2 августа, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Власти Демократической Республики Конго (ДРК) объявили о новой вспышке вируса Эбола, сообщает 2 августа Al Jazeera.

Борьба с Эболой. Африка

Заявление было сделано спустя несколько дней после того, как от вируса в стране скончались 33 человека.

«Несмотря на то, что мы не ожидали того, что нам предстоит столкнуться с десятой эпидемией так рано, тот факт, что мы зафиксировали вирус говорит о том, что наша система функционирует как надо», — отметил министр здравоохранения ДРК Оли Илунга.

Напомним, эпидемия вируса в Конго могла вспыхнуть еще весной 2018 года, однако благодаря распространению вакцин ее удалось сдержать. Похоже, что Эбола вновь дает о себе знать.