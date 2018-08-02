Гуанчжоу, Китай, 2 августа, 2018, 06:20 — ИА Регнум. С одного до девяти выросло количество жертв в дорожно-транспортном происшествии с участием цементовоза и двух легковушек в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Цементовоз

Трагедия произошла около 14:40 по местному времени 1 августа близ деревни Йоумаюань уезда Хайдун. Цементовоз перевернулся и столкнулся с двумя проезжавшими рядом легковыми машинами. Утром 2 августа по завершении поисково-спасательных работ стало известно о девяти погибших. Раненые находятся в стабильном состоянии. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 августа было известно об одном погибшем и восьми зажатых в искорёженных автомобилях. Из одиннадцати пострадавших оперативно удалось извлечь троих, один пострадавший погиб по пути в госпиталь.