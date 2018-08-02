Якутск, 2 августа, 2018, 06:04 — ИА Регнум. Регионы Дальнего Востока не перестают удивлять ценами на перелёты в Москву. Так, из Магаданской области 3 августа улететь в столицу можно только за 211 тыс. рублей, 17 августа — за 122 тыс., 4-го — за 92 тыс, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании открытых данных с сайтов продажи авиабилетов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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В остальные дни августа цены на авиабилеты варьируются от 44 до 88 тыс. рублей. Единственный относительно недорогой билет за 22 тыс. рублей можно купить только на 2 августа или уже на сентябрь. А вот обратно в Магадан из Москвы будет недёшево улететь даже осенью: до 21 сентября билетов дешевле 42 тыс. рублей в продаже нет.

В Якутске цены на авиабилеты тоже бьют рекорды: на 2 августа — 174 тыс. рублей. В первой половине последнего летнего месяца цены на билеты варьируются от 40 до 73 тыс. рублей, во второй половине — от 30 до 60 тыс. В сентябре улететь в столицу можно уже за 27−33 тыс. рублей, а вот обратно тоже дороже — 30−46 тыс. рублей.

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Авиабилеты в столицу России из Благовещенска (Амурская область) стоят в августе 38−91 тыс. рублей, в сентябре — 21−38 тыс. Разбег августовских цен на перелёты в Москву из Владивостока (Приморье) — 30−75 тыс. рублей, а в сентябре почти на любую дату есть билеты за 22 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила президенту России Владимиру Путину доклад по ценам на перелёты по стране.

«Ситуация на дальневосточных направлениях вызывает беспокойство. Надеемся, что авиакомпании примут превентивные меры», — отметили в ведомстве.