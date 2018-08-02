Сингапур, 2 августа, 2018, 05:57 — ИА Регнум. Китай и Норвегия заявили о совместном участии в развитии глобальной системы свободной торговли во время встречи главы МИД Китая Ван И с норвежской коллегой Иной Мари Эриксен Сорейде в преддверии саммита министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Китайский флаг

По словам Вана, Норвегия и Китай должны проявлять взаимное уважение к базовым интересам и опасениям друг друга, консолидируя взаимное доверие и постоянно работая на будущее двусторонних отношений. Сорейде в свою очередь заявила, что Норвегия нацелена на укрепление взаимодействия и сотрудничества с Китаем, а также совместную защиту международного правового порядка и многостороннего торгового режима.

Напомним, что ранее тему борьбы с протекционизмом в мировой торговле и односторонности в принятии политических решений глава МИД Китая обсудил во время встречи с коллегами из Лаоса, Камбоджи и Сингапура. Кроме того, важной темой переговоров стала реализация инициативы «Нового шелкового пути».