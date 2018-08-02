Лондон, 2 августа, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Куртку, которую носил Харрисон Форд в роли героя киносаги Хана Соло в пятом эпизоде «Звездных войн», выставили на аукцион в Лондоне, сообщает BBC.

Цитата из к/ф «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар». Реж. Ирвин Кершнер. 1980. США Хан Соло

Организаторы аукциона ожидают, что лот уйдет с молотка не менее чем за один миллион фунтов стерлингов. Также сообщается, что для фанатов «Звездных войн» на аукционе будет еще один лот — шлем штурмовика из четвертого эпизода киносаги «Новая надежда», за который организаторы надеются выручить не менее 60 тыс. фунтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня на аукционе в США ушел с молотка за $550 тыс. муляж пистолета Маузер К96, загримированный под бластер DL-44, который принадлежал герою Харрисона Форда в шестом эпизоде киносаги. Лот выкупила сеть музеев Рипли.