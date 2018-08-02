Вашингтон, 2 августа, 2018, 05:34 — ИА Регнум. Власти США приветствую решение Facebook удалять учетные записи пользователей, якобы причастные к вмешательству в выборы в США и управляемые из-за рубежа, говорится в заявлении пресс-секретаря американского госдепа Хизер Науэрт.

Социальные сети

В заявлении говорится, что с подобных учетных записей ведется попытка посеять рознь среди американских граждан. Также говорится, что такие случаи являются частью широкой кампании, направленной на ослабление США и несущей угрозу существующему образу жизни американского общества.

«Мы призываем все ИТ-компании применить более агрессивный подход к этой проблеме. Мы требуем от России и других стран, осуществляющих вмешательство, немедленно прекратить свое безумное поведение», — заявила она.

Напоследок в заявлении упоминаются слова высшего руководства США о том, что администрация не потерпит иностранного вмешательства в выборные и демократические процессы в стране, в том числе и от России.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты компании Facebook зафиксировали так называемые попытки вмешательства в политический процесс в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. После выявления было заблокировано 32 аккаунта. Представители соцсети заявили, что по поводу случившегося ведется разбирательство при сотрудничестве с ФБР.