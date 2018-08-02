Поклонники «Терминатора» дождались кадра из шестой части
Вашингтон, 2 августа, 2018, 04:59 — ИА Регнум. Первый официальный промо-кадр из шестой части голливудского художественного фильма «Терминатор» появился в сети, пишет «Киноафиша».
Цитата из к/ф «Терминатор 6». Реж. Тим Миллер. 2019. США
Три героини
На этом кадре изображены Наталья Рейес, Маккензи Дэвис и Линда Хэмилтон — главные героини фильма. Режиссер фильма — Тим Миллер.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно, что Миллер и продюсер шестой части Джеймс Кэмерон хотят привлечь к проекту «свежую кровь».