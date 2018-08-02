Вашингтон, 2 августа, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Политические противники президента США Дональда Трампа относятся в главе его избирательного штаба (2016 г.) Полу Манафорту хуже, чем к известному мафиозному лидеру Аль Капоне. Об этом заявил американский президент в своем Twitter.

Аль Капоне

«Если проводить исторические параллели, то к кому относились хуже, к Альфонсу Капоне, легендарному боссу мафии, убийце и «Врагу общества №1», или к Полу Манафорту, политическому советнику и любимцу Рейгана и Доула, отбывающему заключение в одиночной камере, хотя не признан виновным? Где здесь заговор России?» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в своем Twitter выступил с призывом к генеральному прокурору Джеффу Сешнсу прекратить расследование о «русском следе». Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что это была не попытка оказать давление на следствие, а лишь личное мнение американского президента.