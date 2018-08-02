Фучжоу, Китай, 2 августа, 2018, 03:58 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая открыла четыре свои крупнейших военных корабля для посещения в городе Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Китайские моряки

Мероприятие продлится с 30 июля по 1 августа в порту Шиху и станет крупнейшим по масштабу, когда общественность могла бы посетить столько военных кораблей ВМФ НОАК в одном месте.

В частности, желающие могут взойти на ракетный крейсер «Чанчунь», корвет «Цюаньчжоу», который называют «Морским тигром», танкодесантный корабль «Уишань» и большой десантный корабль-амфибию «Цзинганшань». Жаркая погода не отвратила приехавших издалека взглянуть на военные корабли. За первые два дня открытых дверей корабли посетили более 14,5 тыс. человек, а к обеду 1 августа их число перевалило за 20 тыс.

«Китайский флот прошел через ежегодные изменения… Мы набрали огромную мощь на нашем пути к осуществлению мечты строительства Китая и его военной мощи», — заявил У Ин, который вступил в ВМФ КНР в 1978 году, когда началась реформа открытости Дэн Сяопина, продолжающаяся до сих пор.

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Напомним, что 1 августа 2018 года в Китае празднуется 91-й День рождения Народно-освободительной армии Китая. Специально для того, чтобы ощутить военный дух, гражданским открыли около 600 казарм военнослужащих разных родов войск по всей стране.