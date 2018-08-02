Краснодар, 2 августа, 2018, 03:52 — ИА Регнум. Специалисты краснодарского дептранса оценили ущерб от ДТП с участием автомобиля предположительно футболиста Федора Смолова в 58 611 рублей, сообщает «Главный региональный» портал Краснодара.

Alexander Migl Автомобиль BMW M5 First Edition

Такая сумма вышла от оценки стоимости восьми поврежденных в результате ДТП секций дорожного ограждения.

ДТП произошло в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в Краснодаре. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW M5 First Edition не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение.

Ряд местных СМИ предполагает, что водителем автомобиля является футболист сборной России и футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов. Официального подтверждения о факте нахождения футболиста за рулем пострадавшего автомобиля нет.