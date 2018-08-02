Вена, 2 августа, 2018, 03:35 — ИА Регнум. Обувь для защиты от ожогов из-за раскаленного асфальта выдали служебным собакам в Вене, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Собака в обуви

Собакам на лапы наденут специальную обувь в дни, когда жара достигает 40 °C. Также четвероногим полицейским обустроили ванночки для охлаждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участвовавшую в спасении людей после землетрясения 2016 года в городе Аматриче (Италии) немецкую овчарку Каос отравили неизвестные.

Читайте подробнее: В Италии убили собаку, спасавшую людей после землетрясения