Виктория-де-Дуранго, Мексика, 2 августа, 2018, 03:22 — ИА Регнум. Два черных ящика самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в аэропорту штата Дуранго в Мексике, обнаружены и находятся в хорошем состоянии, заявил глава авиакомпании AeroMexico Андрес Конеса.

Авиационный чёрный ящик

«Найденные черные ящики самолета находятся в хорошем состоянии», — заявил он на пресс-конференции.

Конеса также подчеркнул, что все пострадавшие пассажиры получат компенсации от авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в мексиканском штате Дуранго в аэропорту «Гвадалупе Виктория» разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 101 человек. Погибших в авиакатастрофе нет. Вероятная причина падения самолета — неблагоприятные погодные условия.