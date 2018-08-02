Копенгаген, 2 августа, 2018, 03:11 — ИА Регнум. В Дании вступил в силу закон, запрещающий носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо, включая мусульманскую одежду для женщин, сообщает датская газета Jyllands-Posten.

Marcello Casal Jr/ABr В никабе

Под «общественным местом» в законе подразумевается общественный транспорт, учебные заведения, госучреждения и больницы. Нарушителям закона грозит штраф в размере одной тысячи датских крон (134 евро), а для «рецидивистов», нарушивших закон четырежды, штраф составит уже 10 тысяч крон.

Закон был принят, несмотря на протесты тех, кто считает закон дискриминационным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мусульманки Дании организовали акции протеста против запрета на ношение хиджаба.