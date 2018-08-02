Москва, 2 августа, 2018, 09:16 — ИА Регнум. «Между рядами» (16+)

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Он — неопытный водитель погрузчика, она работает в отделе сладостей. Вокруг них — уходящие ввысь стеллажи с товарами в чреве огромного супермаркета. Между рядами этих полок можно заблудиться, словно в ночном лесу — или случайно найтись. Но есть ли будущее у бледного, словно лишенный солнца росток, чувства, зародившегося возле кофейного автомата?

Фильм немецкого режиссера Томаса Штубера, где нежность борется с робостью, правда с ложью, одиночество с потребностью в любящей душе, был удостоен двух призов на Берлинском кинофестивале.

«Кодекс Готти» (18+)

Совсем недавно вышел на экраны байопик о сомнительных подвигах колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, и вот нас знакомят с жизнью и свершениями еще одного крестного отца — на сей раз более традиционного, итало-американского. О том, как пацан из трущоб «к успеху шел» и до чего докатился, рассказал режиссер Кевин Коннолли. В главной роли Джона Готти, главаря одной из мафиозных семей — Джон Траволта, который привел вместе с собой на съемки чуть ли не всю семью — не мафиозную, а актерскую.

«Жаркие летние ночи» (18+)

Вряд ли герой дебютного фильма Элайджи Байнума Дэниэл стал бы писать сочинение «Как я провел лето». Но если бы стал, оно бы вышло очень насыщенным. Мало кому удается за считанные недели из хорошего застенчивого мальчика превратиться в избранника самой яркой в городке девчонки, познакомиться с крутыми ребятами, перепробовать все — от страстных поцелуев до наркотиков — и стать торговцем «травкой». Двадцатидвухлетний Тимоти Шаламе, восходящая голливудская звезда, номинировавшаяся на Оскар, вполне справляется с ролью подростка, вступающего в большой мир, полный соблазнов и опасностей.

«Опасная игра Слоун» (18+)

Фильм о гигантской акуле выйдет в прокат только через неделю, а пока что режиссер Джон Мэддэн расскажет о приключениях акулы политического океана, лоббистки Элизабет Слоун, роль которой исполняет яркая актриса, обладательница и номинантка многих наград Джессика Честейн. По ходу напряженного поединка профессиональных манипуляторов и шантажистов вокруг законопроекта, призванного ограничить свободную продажу оружия, в хладнокровной зубастой хищнице начинает проступать нечто человеческое, очень похожее на совесть и гражданскую позицию. Разумеется, такое не может остаться безнаказанным…

«Шпионская игра» (18+)

Основанный на реальных событиях, фильм Бена Луина рассказывает об удивительном и загадочном человеке и его головокружительном шпионском приключении на службе разведки США. Моррис «Мо» Берг был вроде бы обычным спортсменом-бейсболистом, но за плечами у него было два университета, он говорил на 10 языках и обладал огромной эрудицией. Во время Второй мировой войны на этого интеллектуала-самородка выходят спецслужбы. Мо получает ответственнейшее задание — отправиться в нацистскую Германию, сблизиться с физиком-ядерщиком Вернером Гейзенбергом и попытаться выкрасть, а если не получится, то уничтожить…

«Судная ночь. Начало» (18+)

Почти каждый знает, как бывает приятно «выпустить пар» и дать волю накопившимся эмоциям, агрессии… А что будет, если целому обществу в терапевтических целях на одну ночь позволят расслабиться и ни в чём себе не отказывать? Всего на одну ночь, когда любые преступления, насилие и зверства станут законными, и городские улицы превратятся в ад кромешный. Всего на одну ночь… это много или мало? Героям фантастического триллера Герарда МакМюррея, нормальным людям, оказавшимся в осаде среди бушующего безумия, ночь показалась очень длинной…

«Голодные Z» (18+)

Отличаются ли канадские зомби от любых других? По крайней мере, фильм канадского режиссера Робина Обера отличается от многих зомби-ужастиков особой атмосферой, напоминающей кошмарный сон. Часть жителей деревушки в окрестностях Квебека внезапно становятся жертвой загадочной эпидемии, мирные приятные люди превращаются в разлагающихся на ходу кровожадных зомби, нападающих на родных, чтобы их сожрать. Немногие выжившие прячутся по лесам, отстреливаясь от тех, кого когда-то любили… «Голодные Z» был признан лучшим канадским фильмом на фестивале в Торонто в 2017 году.

«Планета зверей» (16+)

Актер-неудачник Чжэн Кайси, чтобы выпутаться из огромных долгов, принимает участие в игре на выживание «Число судьбы». То, что поначалу выглядело просто как жестокая забава, оказывается погружением в странный ирреальный мир, где герою в образе клоуна-бойца придется сражаться с монстрами.

Фильм китайского режиссера Хань Яня поставлен по мотивам манги Нобуюки Фукумото «Кайдзи».

"Мальчишник в Европе» (18+)

Если работа мешает отрываться по полной, можно попробовать превратить отрыв в работу! Двое друзей-неудачников решают замутить чумовой бизнес-проект — устраивать завтрашним мужьям вечеринку-мальчишник в Будапеште, который представляется им достаточно безумным для этой цели. Но они не представляют, насколько — пока сами не отправляются на место, чтобы разведать обстановку и завязать нужные связи.

Эксцентричная и провокационная комедия французского режиссера Ксавье Жанса категорически не рекомендуется детям, а также людям строгих правил.

«Кристофер Робин»

Все мы родом из детства, только часто склонны об этом забывать. Старые сказки, старые игрушки — всему этому место на каком-нибудь пыльном чердаке. Но иногда нас ждет удивительная встреча с детством, и оказывается, что мы с ним очень нужны друг другу.

В фильме Марка Форстера повзрослевший и поскучневший Кристофер Робин давно выкинул из памяти своих плюшевых друзей. У него давно уже своя взрослая жизнь и работа, с которой его порой даже не отпускают на выходные. Но однажды плюшевый медведь Винни снова находит своего товарища по играм и приключениям, чтобы попросить о помощи. Но, возможно, это Кристоферу нужна помощь?