Вашингтон, 2 августа, 2018, 02:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поручил изучить возможность введения 25-процентных пошлин на товары из Китая, говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

США vs Китай

«Администрация президента США Дональда Трампа продолжает призывать Китай прекратить свою нечестную практику, открыть свой рынок и вступить в честную борьбу на рынке. Нам всё предельно ясно насчет конкретных изменений, на которые должен пойти Китай. К сожалению, вместо того, чтобы прекратить свое вредоносное поведение, Китай продолжает незаконно действовать против американских рабочих, фермеров, владельцев ранчо и бизнеса», — говорится в заявлении.

Лайтхайзер также назвал повышение пошлин против Китая «долгом администрации», которая должна остановить «нечестные» действия КНР на американском рынке.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о проработке администрацией Трампа мер по увеличению пошлин на импорт из Китая до 25% на товары и услуги на сумму в $200 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин примет ответные меры в случае ужесточения пошлин на китайский импорт. Он подчеркнул, что на Китай не действуют предпринимаемое американцами давление и шантаж.