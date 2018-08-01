Киев, 2 августа, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Американское и немецкое влияние может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», считает коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает Deutsche Welle.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Рассуждая о том, как можно было бы остановить строительство газопровода, мешающего Украине, украинский функционер назвал такой фактор, как американские санкции.

«Важным фактором является и позиция немецкой стороны, которая в последнее время эволюционирует», — сказал Витренко.

Украинский деятель считает, что немцы не понимают всей опасности российского проекта. «Северный поток — 2», по его мнению, «реально опасен и для всей Европы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство немецких граждан уверено, что не окажется в зависимости от России в результате запуска «Северного потока — 2».

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