Москва, 2 августа, 2018, 01:19 — ИА Регнум. Тверской районный суд приговорил к штрафу в размере 20 тысяч рублей исполнителя Егора Крида (Егора Булаткина) за нарушение общественного порядка. Исполнители устроили на Большой Дмитровке в центре Москвы несанкционированный концерт с 20 на 21 июня.

Black-star.ru Егор Крид

Адвокат Егора Крида настаивал, что, несмотря на несанкционированность концерта, никаких серьезных последствий для общественного порядка не было.

«Шел чемпионат мира по футболу, была праздничная атмосфера, люди отдыхали, им понравилось выступление», — приводит слова адвоката агентство «Москва».

Ранее суд признал виновным в том же деянии другого исполнителя — Тимати (Тимура Юнусова) и также приговорил его к штрафу в размере 20 тыс. рублей.