Вашингтон, 2 августа, 2018, 00:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не приказывал главе минюста США Джеффу Сешнсу прекратить расследование дела о якобы российском вмешательстве в американские выборы, а просто выражал свое мнение по этому вопросу, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это не был приказ, это было мнение президента. И это возмутительно, что вся коррупция и нечестность, связанные с началом «охоты на ведьм», оставляют президенту возможность лишь наблюдать за этим. Конечно, он бы хотел все это прекратить», — заявила Сандерс.

Ранее Трамп бурно высказывался в своем Twitter по поводу допросов главы его избирательной кампании в 2016 году, где назвал расследование о русском следе полнейшей ложью и призвал генпрокурора Джеффа Сешнса прекратить «охоту на ведьм».

«Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен прекратить эту охоту на ведьм прямо сейчас, пока она не продолжила расшатывать нашу страну дальше. Боб Мюллер полон противоречий, а его 17 Разгневанных Демократов, делающих эту грязную работу, это позор для США», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа прокуроры США на судебном процессе по делу Пола Манафорта выдвинули обвинения в уклонении от уплаты налогов и пренебрежении законодательством США. Президент США Дональд Трамп провел параллели между обвинением в уходе от уплаты налогов Аль Капоне, который был «легендарным гангстером и убийцей», и Полом Манафортом, который когда-то консультировал Боба Доула и Рональда Рейгана и которого «обвинили ни за что».