Анкара, 2 августа, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Санкции США не страшны турецкому министру юстиции Абдулхамиту Гюлю, поскольку все его средства находятся на родине, написал он в Twitter.

Эжен Делакруа. Турок, курящий на диване. 1834

Комментируя введенные против него санкции, Гюль заявил:

«У меня нет какого-то имущества или средств в США или где-то еще за пределами Турции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новыми фигурантами санкционного списка США стали Гюль и турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу — в связи с арестом американского пастора Эндрю Брансона.