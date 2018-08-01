Киев, 2 августа, 2018, 00:49 — ИА Регнум. В Киеве нет ни одного законно установленного киоска по продаже шаурмы, заявили в Госпродпотребслужбе Украины 1 августа в комментарии журналистам телеканала «1+1».

Shaurma.net Приготовление шаурмы

"Количество незарегистрированных киосков измеряется даже не сотнями. Они не регистрируются. Те же киоски, которые уже установлены, должна проверять полиция», — рассказал заместитель руководителя Госпродпотребслужбы Александр Овчаренко.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что число отравившихся популярным фастфудом в Киеве возросло до 60 человек. Позже стало известно о 70 киевлянах с диагнозом «сальмонеллёз».

Читайте также: В Киеве более 70 человек отравились шаурмой